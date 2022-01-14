Bakan Varank’tan Şahan Gökbakar’a tepki: Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme araçlarına ilişkin açıklamasına "Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek" diyen komedyen Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi: "Keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış..."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yangın söndürme uçaklarını soran komedyen Şahan Gökbakar’a yanıt verdi.

Varank, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış” ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, 4 Ocak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’na yangın söndürme uçaklarını sormuş ertesi gün bakanlıktan yanıt gelmişti.

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Bakanlığın açıklamasına karşılık “Maalesef yeterli değil” diyen Gökbakar’ın tweet’ini alıntılayan Varank, “Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” dedi.

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