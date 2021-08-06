Bakımevinde konser keyfi

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen bakım evinde kalan yaşlı ve çocuklara mini bir konser ve hediyeler verdi.

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Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen sosyal farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Aynı zamanda Avrupa Sivaslılar Birliği(ASBİR) Derneği İstanbul Temsilci olan Dağdelen Sivas'ta bir yardım dağıtımı programına katıldı. Dernek Başkanı ve yöneticileri ile bir araya gelen Pınar Dağdelen, bakım evinde kalan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtarak küçük bir konser verdi. Yaşlı ve çocuklar Pınar Dağdelen'in türküleriyle doyasıya eğlendi.

“İNSANLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER”

Sanatçı Pınar Dağdelen burada yaptığı açıklamada, “Bugün Karahan bakım evindeyiz. Derneğimizin hediyelerini vereceğiz bugün hem de türküler söyleyip bakım evi sakinlerini mutlu etmiş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Yarında yetim çocuklarıma bir organizasyonumuz var. Bu tür organizasyonlarımıza devam edeceğiz inşallah. İnsanların mutluluğu her şeye değer diyorum. Bakım evine, genel başkanımıza ve dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

İHA