Şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan dizisinin çekimlerini sürdüren Beren Saat, çiçek seçerken görüntülendi.

Son dönemde eşi Kenan Doğulu ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Beren Saat, çiçek seçerken magazincilerin objektiflerine yakalandı. Netflix'in Atiye dizisinde oynayan Beren Saat'in keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Bir süre önce tatile giden Beren Saat, dizinin 2. sezon çekimleri için İstanbul'a geldi. Kanyon'da objektiflere yansıyan oyuncu, özenle çiçek seçti. Kuaför çıkışı alışveriş merkezinde gezintiye çıkan Beren Saat, bir çiçekçiye girerek uzun uzun çiçekleri inceledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Beren Saat, muhabirlerden çekilmiş fotoğraflarından birini isteyerek sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çiçek seçerken görüldüğü karesini bal arısı emojisi ile paylaşan Saat’in bu karesine bir dönem aynı dizide birlikte rol aldığı Nebahat Çehre’den; “Çiçek kızım” şeklinde bir yorum geldi. Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma kullandığı arı emojisine göndermede bulunarak; ‘Bal arısı Beren Saat’ şeklinde yorumlar da geldi.