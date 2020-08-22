Bal Kaymak filmi nerede çekilmiştir? Bal Kaymak konusu ve oyuncuları…

Bal Kaymak filmi nerede çekilmiştir? Bal Kaymak konusu ve oyuncuları…

Aile ilişkilerinin anlatıldığı Bal Kaymak filmi bu akşam ilk kez ekranlarda yayınlanacak. Sıcak hikayesi ile ailecek izlenecek bir film olan Bal Kaymak filminin çekimleri Balkanlar’da yapıldı. İşte Bal Kaymak filminin konusu ve oyuncuları…

Başarılı yönetmen Onur Tan'ın 10 yıllık bir senaryo çalışması sonrasında ortaya çıkardığı Bal Kaymak filmi, küçük kız çocuğu Bade'nin yaşamı anlatılıyor. İşte bu akşam televizyona ilk kez yayınlanacak olan Bal Kaymak filmi ile ilgili tüm bilgiler…

BAL KAYMAK KONUSU

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade’nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikayesini anlatıyor.

BAL KAYMAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Balmak Kaymak filminin çekimleri Makedonya'da başlamış ve Balkanlar'ın önemli tatil bölgelerinden olan Ohrid'de devam etmiştir.

BAL KAYMAK OYUNCULARI

Filmde Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Ayrıca Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer ve final yapan Anne dizisinin minik yıldızı Beren Gökyıldız’ın da yer aldığı filmin sürpriz oyuncusu ise meslektaşı Zeynep Günay’la evli olan Onur Tan’ın oğlu Ömer Tan.