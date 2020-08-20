Bal Ülkesi konusu… Bal Ülkesi nerede çekildi?

Bal Ülkesi arıcılık yapan bir ailenin hayatına farklı açılardan bakıyor. Makedonya’da çekimleri gerçekleşen belgeselin özeti ve detaylar haberimizin devamında…

BAL ÜLKESİ KONUSU

Bal Ülkesi, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamına odaklanıyor. Hatice Muratova, hasta annesi ile birlikte yolu, elektriği ve suyu olmayan Balkanlarda dağlık bir bölgede yaşar. Genç kadın, eski dağcılık geleneklerini kullanarak yabani aracılık yapmaktadır. Ancak bunu yaparken arıların payını gözetmekten geri kalmaz üstüne bir de onlarla konuşup, şarkı söyler. Yaşadıkları bölgeye göçebe arıcıların gelmesi, bir yandan Hatice'nin yaşamını etkilerken bir yandan da doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hatice, bozulan düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.