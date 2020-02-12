Bala Hatun kimdir? Bala Hatun’un Osmanlı’daki yeri ve önemi nedir?

Kuruluş Osman dizisinde de Bala Hatun'u oyuncu Özge Törer canlandırıyor. Osman Gazi'nin eşi olarak tarihte yer alan Bala Hatun'un hayatı hakkındaki detayları sayfamızda sizler için hazırladık. İşte Bala Hatun kimdir? sorusunun yanıtı.

Ne zaman doğduğu tam olarak bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.