Bala Hatun tarihte var mı? Bala Hatun kimdir?
Bala Hatun kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın ekranlara gelmesiyle beraber oyuncuları merak ediliyor. Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin ilk eşi Bala Hatun’u canlandırmaktadır. İşte hayatı…
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.