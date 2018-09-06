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Balayına çıkmayan Bengü “Çalışmaya devam” dedi
Balayına çıkmayan Bengü “Çalışmaya devam” dedi
Hayatını Selim Selimoğlu ile birleştiren Bengü, nikahtan sonra ilk kez sahneye çıktı.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Eylül 2018 - 15:22

Bengü, geçtiğimiz gün Pınarhisar Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kültür Sanat ve Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. Gerek sahne kostümü gerekse sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Bengü sevilen şarkılarından oluşan sahne repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

30 BİN KİŞİ KATILDI

Evlendikten sonra ilk kez sahne performansı sergileyen Bengü'nün mutluluğu sahne performansına da yansıdı. Bengü’nün pozitif enerjisi dikkat çekti. Festivalde ayrıca Tuğba Yurt, Buray, Fettah Can ve Koray Avcı da sahne aldı. Toplamda yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz, sanatçılara teşekkür plaketi de sundu.

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Ünlü şarkıcı Bengü ve armatör nişanlısı Selim Selimoğlu, geçtiğimiz 29 Ağustos’ta dünyaevine girdi.

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