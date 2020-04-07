Baldwin çifti beşinci çocuklarını bekliyor

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor. Hilaria Baldwin, beşinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Hilaria Baldwin, kasım ayında bir düşük yapmış ve ailecek zor zamanlardan geçtiğini açıklamıştı. 36 yaşındaki ünlü isim, “Yeniden başlıyoruz” notuyla güzel haberi verdi.

62 yaşındaki Alec Baldwin’in eşi Hilaria, sosyal medya hesabından bebek duyurusunu “Bebeğin konuşmasına izin vereceğim. Çünkü bu sesin bizi nasıl hissettirdiğini ifade edecek kelimelerim yok. Sadece bu ufaklıkla ilgili her şeyin iyi ve sağlıklı olduğu haberini aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yeniden başlıyoruz” notuyla yaptı.

Baldwin çiftinin Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) ve Romeo (15 aylık) adlarında dört çocuğu bulunuyor.