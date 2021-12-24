Balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı balıkçıları sevindirdi. Deniz suyunun soğumasıyla balıkların lezzetlenmesi ve fiyatlarda 10 ile 30 TL arasında düşüş bekleniyor.

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Karın yağması ile deniz suyu sıcaklığı düşerken, balıklar da lezzetlendi. Bu durum en çok balıkçıları sevindirirken, tezgahlarda balık bolluğu yaşanması bekleniyor.

Fiyatlarda önümüzdeki günlerde düşüş yaşanmasını beklediklerini belirten balıkçıklar, rakamın 10 ile 30 TL arasında gerileyeceğini söylüyor.

“BU SAATTEN SONRA LEZZETLİ BALIK YİYECEĞİZ”

Balıkçı Muammer Arduç, “Kar yağmaya başladı ve artık balığın kulağına kar suyu kaçtı. Bu saatten sonra artık lezzetli balık yiyeceğiz. Bir hafta içerisinde tezgahlarımızda bolca balık göreceğiz” dedi.

Bu ara balık fiyatlarında yükseliş olduğunu fakat önümüzdeki günlerde fiyatlarda kar yağışının etkisinin görüleceğini söyleyen Arduç, “Şu anda istavritin kilosu 40 TL, hamsi 40 TL, çinekop 60-65 TL arasında değişiyor. Havalar böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çinekop 40 TL, hamsi 25, istavrit ise 25 TL’ye kadar düşer” diye konuştu. (İHA)

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