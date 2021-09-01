Balıkesir’de Haluk Levent rüzgarı esti

Anadolu Rock’ın güçlü sesi Haluk Levent’i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirlilerle buluştu. Levent, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avlu Havuzlu Amfi Alanı'nda, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyük ilgi gören konserde, muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü sanatçı, zeybek dansıyla da ayakta alkışlandı. 25 yılda Balıkesir'de 18 konser verdiğini belirten Haluk Levent, Balıkesir'i çok sevdiğini dile getirerek “Keşke 28 kere daha gelsem” dedi.

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