Bamsı Beyrek konusu ne ve oyuncuları kimler?

Oğuz Türkleri’nde bir aşkı konu alan filmin oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bamsı Beyrek filmi hakkında detaylar…

BAMSI BEYREK KONUSU

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinden biridir. Bamsı Beyrek ve Banıçiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşılar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar. Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banıçiçek’in göğsünü sıkar ve kazanır. Banıçiçek ile Bamsı Beyrek’in esir düşmesi sonucunda onaltı sene ayrı kalırlar.Bu surede Banıçiçek mecburen evlenmek zorunda kalır.Dügün günü Bamsı Beyrek gelerek Banıçiçek’i geri alır!Yıllar sonra Aruz , Bamsı Beyrek’i obasına dostça çağırır. Ancak ona pusu kurmuştur ve onu yakalatıp sağ kolunu keserHikaye, Türk kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermekted