Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu: Bana Masal Anlatma nerede çekildi?

Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu: Bana Masal Anlatma nerede çekildi?

Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi izleyiciler merak ediyor. Şoför Rıza’nın güzel bir kızla tanışmasından sonra yaşadığı olayları izlediğimiz Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları arasında Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Peki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu nedir? Bana Masal Anlatma nerede çekildi?

Genç bir kız ile dolmuş şoförünün masalları andıran fantastik hikayesinin ve İstanbul'un tarihi mahallesinde yaşanan dayanışmanın konu edildiği Bana Masal Anlatma filmini Leyla ile Mecnun senaristi Burak Aksak yazıp yönetti. Peki Peki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu nedir? Bana Masal Anlatma nerede çekildi?

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul'un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan bir semti Suriçi’nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Leyla ile Mecnun’un senaristi olarak tanıdığımız Burak Aksak’ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Filmde, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya ve de konuk oyuncular olarak Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun isimleri yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.