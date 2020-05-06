Bana Masal Anlatma konusu ne? Bana Masal Anlatma nerede çekildi, oyuncuları kim?

Bana Masal Anlatma konusu ne? Bana Masal Anlatma nerede çekildi, oyuncuları kim?

Son dönem komedi filmleri içerisinde en dikkat çekenlerden biri olan Bana Masal Anlatma, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İzleyiciler, Bana Masal Anlatma filmi hakkında bilgi almak istiyor. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Bana Masal Anlatma nerede çekildi ve oyuncuları kim? İşte detaylar…

Senaryosunu fenomen dizi Leyla ile Mecnun'u da yazan Burak Aksak'ın kaleme aldığı Bana Masal Anlatma filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Birbirinde ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran komedi filmi hakkında internette arama yapılıyor. Peki, Bana Masal Anlatma konusu ne? İşte tüm detaylar…

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.



BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, tamamen betonlaşan İstanbul’un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan Suriçi'nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİM?

Hande Dogandemir – Ayperi

Fatih Artman – Riza

Cengiz Bozkurt – Nafi

Sadi Celil Cengiz – Haktan

Gökçe Bahadir – Neriman

Tarik Ünlüoglu – Timur

Gürkan Uygun – Jilet

Erdal Tosun – Cemal