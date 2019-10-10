Banker Bilo konusu ve oyuncuları: Banker Bilo ne zaman çekildi?

Banker Bilo, çekiliş tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürüyor. Banker Bilo’nun konusu ve oyuncuları şöyle…

BANKER BİLO KONUSU

Filmde, Almanya'ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo'nun hikâyesi anlatılır. Almanya'ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo'nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul'a getirir ve orada terk eder. Bilo, hayata tutunmaya ve para kazanmaya çalışırken bir yandan köyündeki sevgilisi Zeyno düşünür. Ancak Bilo, Zeyno ve Maho’nun yolları İstanbul’da kesişir.

BANKER BİLO OYUNCULARI

İlyas Salman Bilo

Meral Zeren Zeyno

Ahu Tuğba Necla

Şener Şen Maho

Münir Özkul Haso

Ali Şen Tefeci Ali

Nizam Ergüden İbo

Orhan Aydınbaş Belediye Başkanı

Tevfik Şen Polis