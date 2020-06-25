Banliyö 13 konusu ve oyuncuları… Banliyö 13 Ultimatom’da kimler oynuyor?
Banliyö 13 Ultimatom dikkat çeken bir atmosfer izleyiciye sunuluyor. Banliyö 13 Ultimatom’un konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…
BANLİYÖ 13 KONUSU
Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir.
BANLİYÖ 13 OYUNCULARI
Cyril Raffaelli
Rolü : Damien
David Belle
Rolü : Leïto
Philippe Torreton
Rolü : The President
Daniel Duval
Rolü : Walter Gassman