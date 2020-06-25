Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Banliyö 13 konusu ve oyuncuları… Banliyö 13 Ultimatom’da kimler oynuyor?
Banliyö 13 konusu ve oyuncuları… Banliyö 13 Ultimatom’da kimler oynuyor?
Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Banliyö 13 serisinin filmlerinden Banliyö 13 Ultimatom'da ortam daha karanlık ve tehlikeli bir hale dönüyor. İşte Banliyö 13 konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 25 Haziran 2020 - 14:32

Banliyö 13 Ultimatom dikkat çeken bir atmosfer izleyiciye sunuluyor. Banliyö 13 Ultimatom’un konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

BANLİYÖ 13 KONUSU

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir.

BANLİYÖ 13 OYUNCULARI

Cyril Raffaelli
Rolü : Damien

David Belle
Rolü : Leïto

Philippe Torreton
Rolü : The President

Daniel Duval
Rolü : Walter Gassman

Etiketler