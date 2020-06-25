Banliyö 13 konusu ve oyuncuları… Banliyö 13 Ultimatom’da kimler oynuyor?

Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Banliyö 13 serisinin filmlerinden Banliyö 13 Ultimatom'da ortam daha karanlık ve tehlikeli bir hale dönüyor. İşte Banliyö 13 konusu ve oyuncu kadrosu...

Banliyö 13 Ultimatom dikkat çeken bir atmosfer izleyiciye sunuluyor. Banliyö 13 Ultimatom’un konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

BANLİYÖ 13 KONUSU

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir.

BANLİYÖ 13 OYUNCULARI

Cyril Raffaelli

Rolü : Damien

David Belle

Rolü : Leïto

Philippe Torreton

Rolü : The President

Daniel Duval

Rolü : Walter Gassman