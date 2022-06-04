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Banu Alkan: O kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim

Bir döneme damgasını vuran 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, reklam yüzü olduğu markanın davetinde dans eden şarkıcı Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Tilki'nin kendisini taklit ettiğini söyleyen Alkan, "Beni izleyip o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor" dedi.

Yayınlanma: 15:37 - 04 Haziran 2022 Güncellenme:
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Banu Alkan: O kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim

Aleyna Tilki önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde dans etti.

Sosyal medyada çok konuşulan dans videosunu Banu Alkan, Tilki’nin kendisini taklit ettiğini ileri sürdü.

Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tilki’nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştırdı.

‘Afrodit’ lakaplı oyuncu, “Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm” dedi.

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