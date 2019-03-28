Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli?

Direksiyon başında söylediği şarkılarla sosyal medyada kısa sürede tanınan Banu Parlak, magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da geniş bir takipçi kitlesi olan Banu parlak kimdir? Banu Parlak nerelidir, kaç yaşındadır? İşte bilinmeyenleri...

Arabada direksiyon başında yaptığı playbacklerle tanınan Banu Parlak kimdir? Banu Parlak aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Peki sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Banu Parlak kimdir? İşte hakkında merak edilenler…

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.