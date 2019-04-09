Banu Zorlu canlı yayında sordu: Ozan evli değil mi?

Şarkıcı Banu Zorlu katıldığı magazin programında canlı yayına çıkan diğer konuk olan şarkıcı Kübra Hera Aslan ile şaşırtıcı bir diyaloga girdi.

2. Sayfa programına katılan şarkıcı Banu Zorlu, canlı yayında Kübra Hera Aslan’la bir araya geldi. Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Doğulu’nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun “Hera, Ozan Doğulu ile birlikte” demesinin üzerine şoke olarak “Ozan evli değil mi?” diyerek pot kırdı. Zorlu’nun yorumuna bozulduğu belli olan Kübra Hera Aslan, bir süre sessiz kaldı. Banu Zorlu, programın ilerleyen dakikalarında yine Kübra Hera Aslan’a dönerek “Sen kimle berabersin?” dedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu’nun yüzüne bakıp cevap vermedi.

“BEN MÜZİK HOCASIYIM”

Daha sonra da ikilinin arasındaki gerginlik bitmedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu’nun seslendirdiği opera için ‘Bana duygu hiç geçmedi, hissedemedim’ dedi. Bunun üzerine Banu Zorlu sinirlendi ve ‘Şaka falan mı yapıyorsun. Ben müzik hocasıyım’ dedi.