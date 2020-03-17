Baraj 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj ilk bölüm izle…

Baraj dizisi 1. bölümde Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Peki Baraj 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj dizisinin ilk bölümünde Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul'un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Peki Baraj 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Tarık'ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık'tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım'dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir'in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.