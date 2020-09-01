Baraj 3. son bölümde Nazım, Nehir’e gerçekleri söylüyor! Baraj 4. bölüm fragmanı geldi mi?

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması Baraj'ın 3. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyledi. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın planı sonrası Nazım ile Tarık bir anlaşma yaptı. İşte Baraj dizisinin 4. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BARAJ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık'ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir'e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım'a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir'in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir'e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık'a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.

BARAJ 4. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KONU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır…