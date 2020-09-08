Baraj 4. son bölümde neler oldu? Baraj 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Baraj dizisinin 4. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. FOX ekranlarının yeni dizisi Baraj'ın son bölümünde; Nehir’in Tarık’a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık’tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışıyor. İşte Baraj son bölümde yaşananlar ve 5. yeni bölüm fragmanı izleme sayfası...

Salı akşamları izleyiciyle buluşan yeni dizi Baraj, bu akşam yine nefesleri kesti. Baraj dizisinin son bölümünde; Nazım bildiği Tarık'tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin'in hastalığını da öğrenince İstanbul'a dönmek istedi. İşte Baraj dizisi 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan gelişmeler…

BARAJ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

BARAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım bildiği Tarık'tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin'in hastalığını da öğrenince İstanbul'a dönmek ister. Tarık'ın tehdidinden sonra Nehir'i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder. Ama Tarık'ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.

Nehir'in Tarık'a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık'tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir. Artık Nazım bu yalanı Nehir'den daha ne kadar saklayabilecektir?