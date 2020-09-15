Baraj 5. son bölümde neler oldu? Baraj 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Baraj dizisi bu akşam 5. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Baraj'ın son bölümünde; Nazım, söz verdiği gibi Tarık’ı barajdan kaçırma planını uyguladı. Tarık’ı İstanbul’a giden bir kamyonun kasasında saklar ve İstanbul’a kaçmasına yardım etti. İşte Baraj 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BARAJ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki linkten izlenebilecek.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI





BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, söz verdiği gibi Tarık'ı barajdan kaçırma planını uygular. Tarık'ı İstanbul'a giden bir kamyonun kasasında saklar ve İstanbul'a kaçmasına yardım eder. Tarık kamyonun kasasında İstanbul'a kaçarken aklında sadece Nehir vardır.

Nehir, Zerrin ve Ekrem'le buluşur. Zerrin'in hastalığı için gereken parayı bulmalarına yardım edecektir. Bunun için Almanya'da popüler olan bir oyuncu rolünü yapmayı kabul eder. Dolandıracakları kişiler kaldıkları otelin sahibi ve oğludur. Ama daha önce dolandırdıkları diğer ikili, Ahmet ve İsmet izlerini bulmuştur.

Nazım, Nehir'le konuşmak için kaldığı otele gelir. Nehir peruklu ve lensli haliyle dolandıracakları kişi ile tanışacaktır. Nazım'ın otelde olduğunu gören Nehir, Nazım'ın onu görmemesi için uğraşır.