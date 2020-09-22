Baraj 6. son bölümde neler oldu? Baraj 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Baraj dizisinin 6. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullandı. Fakat bu yaptığı hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye attı. İşte Baraj 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BARAJ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Baraj yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baraj'daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir'i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet'in izini bulması artık Nehir'i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir'in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?