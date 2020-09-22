Baraj 6. son bölümde neler oldu? Baraj 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
BARAJ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Baraj dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Baraj yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baraj'daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir'i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.
Eski kurbanları İsmet ve Ahmet'in izini bulması artık Nehir'i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir'in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?