Baraj 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

BARAJ 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
Tarık, Nehir’e gerçeği söylüyor mu? #Baraj‘ın yeni fragmanı yayında! @FOXTurkiye pic.twitter.com/T9S4wXHDVB
— Baraj (@barajfox) September 30, 2020
BARAJ 8. BÖLÜM İLK FRAGMANI
Tarık, Nehir’e evlenme teklifi mi ediyor? #Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00’de FOX’ta. @foxturkiye #dahadahaFOX pic.twitter.com/7FXHBWeStP
— Baraj (@barajfox) September 29, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.
Zerrin'in baraja gelmesi bütün dengeleri bozar ve büyük yalanların ortaya çıkmasına sebep olacak bir olaylar zincirini tetikler. Ona söylenen büyük yalanı öğrenen Nehir ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.