Baraj 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Baraj dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünün ardından 8. yeni bölüm 2. fragmanı bu akşam izleyiciyle paylaşıldı. Dizinin yeni fragmanında Tarık, Nehir'in rol yaptığını anladı ve gerçekleri ortaya döktü. İşte Baraj 8. bölüm 2. fragmanı...

BARAJ 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ 8. BÖLÜM İLK FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Zerrin'in baraja gelmesi bütün dengeleri bozar ve büyük yalanların ortaya çıkmasına sebep olacak bir olaylar zincirini tetikler. Ona söylenen büyük yalanı öğrenen Nehir ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.