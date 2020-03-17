Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi Baraj ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi hakkında birçok ayrıntıyı merak eden izleyiciler, dizinin nerede çekildiği konusunu da araştırıyor. Peki Baraj dizisi nerede çekiliyor, işte çekildiği şehir...

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Baraj’dan uyarlanan Baraj dizisi yayın hayatına başlıyor ve nerede çekildiği merak ediliyor. Baraj dizisi daha önce İstanbul Çatalca'da çekimleri başlamış ve baraj inşaatı çekimleri yapılmıştı ancak baraj inşaatının yeri değiştirildi.

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.