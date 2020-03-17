Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi hangi şehirde çekiliyor?
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Baraj’dan uyarlanan Baraj dizisi yayın hayatına başlıyor ve nerede çekildiği merak ediliyor. Baraj dizisi daha önce İstanbul Çatalca'da çekimleri başlamış ve baraj inşaatı çekimleri yapılmıştı ancak baraj inşaatının yeri değiştirildi.
BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Baraj dizisi Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.