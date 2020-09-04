Baraj yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Tarık, Nazım’ı köşeye sıkıştırıyor

Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinin 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Baraj inşaatında kaza geçiren Tarık hastaneye yatarken, Nazım ile aralarındaki gerilim de devam ediyor. İşte Baraj 4. bölüm 3. fragmanı…

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Baraj'ın yeni sezonu devam ediyor. Salı akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Baraj dizisinin son fragmanı izleyici ile buluştu.

BARAJ 4. BÖLÜM 3. FRAGMANI



BARAJ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım’a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir’in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir’e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık’a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.