Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışında neler var?
FOX TV'nin en sevilen dizilerinden olan Baraj, bu akşam da ekranlarda olmayacak. Geçen haftada yeni bölümü yayınlanmayan Baraj'ın yerine FOX TV'nin akışında ‘Anamız Var' adlı yerli film olacak.
BARAJ DİZİ BU HAFTA NEDEN YAYINLANMAYACAK?
Baraj dizisinin yeni bölümü, corona virüsü sebebiyle dizinin setlerine ara verildiği için bu akşam ekranlarda olmayacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20:30 Anamız Var
22:45 Moskava'nın Şifresi Temel
00:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel