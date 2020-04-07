Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışında neler var?
Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışında neler var?
FOX TV’nin sevilen dizisi Baraj’ın ekranlarda olup olmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından internette aranmaya başladı. Baraj’ın yeni bölümü geçen haftada olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Peki Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV’nin yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…
Magazin 7 Nisan 2020 - 20:25

FOX TV'nin en sevilen dizilerinden olan Baraj, bu akşam da ekranlarda olmayacak. Geçen haftada yeni bölümü yayınlanmayan Baraj'ın yerine FOX TV'nin akışında ‘Anamız Var' adlı yerli film olacak.

BARAJ DİZİ BU HAFTA NEDEN YAYINLANMAYACAK?

Baraj dizisinin yeni bölümü, corona virüsü sebebiyle dizinin setlerine ara verildiği için bu akşam ekranlarda olmayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20:30 Anamız Var

22:45 Moskava'nın Şifresi Temel

00:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

 

 