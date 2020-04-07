Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışında neler var?

FOX TV’nin sevilen dizisi Baraj’ın ekranlarda olup olmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından internette aranmaya başladı. Baraj’ın yeni bölümü geçen haftada olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Peki Baraj yeni bölüm neden yok? FOX TV’nin yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…