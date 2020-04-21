Baraj yeni bölüm var mı? Baraj yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan Salı FOX yayın akışı…

Salı akşamlarının en çok izlenene dizilerinden Baraj bu akşam var mı? Baraj en son bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Salı FOX yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Baraj dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte dizilerin tekrarları yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Baraj oldu. Dizi bu akşam üçüncü bölüm tekrarıyla ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir'in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık'a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım'ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.