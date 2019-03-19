Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut nereli ve kaç yaşında?

Baran Akbulut, 1984 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu isimli dizi ile geçen Baran Akbulut hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Baran Akbulut nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Baran Akbulut hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Baran Akbulut kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BARAN AKBULUT KİMDİR?

Baran Akbulut, 12 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

2008 yılında rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Baran Akbulut; Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Yedi Güzel Adam dizilerinde rol almıştır.

Baran Akbulut, Çanakkale 1915, Son, El Yazısı ve Usta filmleri ile sinema dünyasına da adım atmıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Yusuf karakterine hayat veren Baran Akbulut, 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Koç burcudur.

Baran Akbulut'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Yusuf) (TV Dizisi)

2016 – 2018 – Aşk ve Mavi (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Molla Kasım) (TV Dizisi)

2014 – Yedi Güzel Adam (Cahid) (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Veli) (Sinema Filmi)

2012 – El Yazısı (Celal) (Sinema Filmi)

2012 – Son (Nihat) (TV Dizisi)

2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2010 – Doktorlar (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Beşir) (TV Dizisi)

2008 – Usta (Sanayi Esnafı) (Sinema Filmi)