Baran Can Eraslan kimdir, kaç yaşında? Baran Can Eraslan nereli?

Son olarak Dengi Dengine isimli mini dizide Cenk karakterine vermiş olan Baran Can Eraslan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Baran Can Eraslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BARAN CAN ERASLAN KİMDİR?

Baran Can Eraslan, 1990 yılında İzmir Konak'ta dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Yılanların Öcü dizisiyle geçen Baran Can Eraslan, daha sonra; Hayat Şarkısı, Gülizar ve son olarak da Dengi Dengine gibi yapımlarda rol almıştır.

Baran Can Eraslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Yılanların Öcü (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Arda) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fuat) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Cenk) (Mini Dizi)