Baran Can Eraslan kimdir, kaç yaşında? Baran Can Eraslan nereli?

Baran Can Eraslan, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Yılanların Öcü dizisiyle yaşayan Baran Can Eraslan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Baran Can Eraslan nereli ve kaç yaşında?