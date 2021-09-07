Barbaros Şansal: Reina katliamını benim düzenlediğim yönünde ithamlarda bulundular

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, bir haber sitesine verdiği röportaj nedeniyle 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Şansal, “31 Aralık 2017 gecesi çekmiş olduğum bir video akabinde yaklaşık bir saat 45 dakika sonra gerçekleşen Reina katliamı hadisesi sonucu birtakım yayın organları ve şahıslar tarafından son derece acımasız eleştirilere maruz kaldım. Hatta videom ile söz konusu olayı benim düzenlediğim yönünde ithamlarda bulundular" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İnternet haber sitesi artihaber.com'da 4 Ağustos 2019 tarihinde verdiği bir röportaj üzerine, moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında, ‘Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yarı organlarını alenen aşağılama' suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde 2. duruşması görülen davaya, Barbaros Şansal katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“MARUZ KALDIĞIM HAKSIZLIKLARI SOHBET ŞEKLİNDE PAYLAŞTIM”

Mahkemede savunma yapan Şansal, şunları söyledi:

* Söz konusu suçlamayı kabul etmiyorum. Zira artigercek.com isimli haber sitesinde, sesli ya da görüntülü ya da yazılı herhangi bir beyanda bulunmadım. Benden de zaten böyle bir şey talep etmediler.

* 31 Aralık 2017 gecesi çekmiş olduğum bir video akabinde yaklaşık bir saat 45 dakika sonra gerçekleşen Reina katliamı hadisesi sonucu birtakım yayın organları ve şahıslar tarafından son derece acımasız eleştirilere maruz kaldım.

* Hatta videom ile söz konusu olayı benim düzenlediğim yönünde ithamlarda bulundular. Ben sadece söz konusu haber sitesinde gazeteci olduğunu bildiğim Seran Vreskala ile 31 Aralık 2017 sonrası maruz kaldığım haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştım.

* Birtakım gazeteciler ve editörleri, yapılan sohbetleri kimi zaman, içerisinden bir takım kelimeleri çekerek kendilerince çarpıcı olması için manşet, ara başlıklar yaparlar. Bu olay da tamamen buna ilişkindir.

* Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım. Her nasılsa sohbet içeriği değiştirilerek başlık yapılmıştır. Kaldı ki benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağıladığıma dair yazılı, sözlü ve görsel somut bir delil yoktur.

Şansal, beraatını talep ederek, mahkeme aksi kanaatteyse, hüküm kurulduğu takdirde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Barbaros Şansal’ın, Artı Haber isimli internet haber sitesinde yapmış olduğu röportaj kapsamında ‘Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yarı organlarını alenen aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Şansal’ın, “Hükümet, Reina operasyonunu benim üzerimden kapatmaya çalıştı” başlığı altında röportaj verdiği ve alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, şakacı bir insan olduğunu, şakalarının yanlış anlaşılmaya sebep olarak hem emniyet birimlerini hem de hukukun rahatsız ettiği için üzgün olduğunu belirttiği kaydedildi.

“SORUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞIYLA İLGİLİ BİR TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİKTEN SONRA TEKRARDAN DAVA AÇILMIŞ”

Duruşmadan sonra açıklama yapan Şansal, şunları söyledi:

* Bir röportaj yorumu ile ilgili bana ait olmayan ifadelerle, ‘çekici başlık' yapılmış. Önemli bir şey değil ertelendi. Zaten dosyanın içerisinde de bir gariplik var. Yani soruşturmaya gerek olmadığıyla ilgili bir takipsizlik kararı verildikten sonra tekrardan dava açılmış. Mahkeme araştıracak bunu.

* Diğeri de sosyal medya hesabımdaki paylaşımlarla ilgili iki dosya için içerideydik. Diğerinde, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin avukatı hanım, ısrarla cezalandırılmamı istedi. Oysa benim iddia edildiği gibi hakaret, tehdit, hatta sayın Erdoğan’ın adının bile geçtiği ifadeler yok.

* Tamamen Bekir Bozdağ ile ilgili ya da Abdullatif Şener ile ilgili tweetlerle ilgili, Tayyip Erdoğan diye yargılanıyorum. Ertelendi. Bundan sonra duruşmalara gelmeme gerek kalmadığını söyledi sayın yargıç.

* Dosyalar yeniden incelenecek. Belki bir dosya düşürülecek usulsüzlük olduğu için. Diğeri için de beraat taleplerimizi yeniledik. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi şeyleri kabul etmedik.