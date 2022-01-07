Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti

Modacı Barbaros Şansal'ın 2017 yılında Atatürk Havalimanı'nda darbedilmesi davasında mahkeme 12 sanığa beraat bir sanığa para cezası verdi.

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Modacı Barbaros Şansal 2016 yılını 2017 yılına bağlayan gece sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımında “B… boğul Türkiye” sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Şansal hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2 Ocak 2017'de Kıbrıs’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen uçaktan çıktığı esnada Şansal’ın onlarca kişi tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişinin havalimanında yer hizmetleri personeli olduğu tespit edilerek dava açılmıştı.

2 SANIĞI AFFETMİŞTİ

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında bazı sanık avukatları ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Barbaros Şansal’ın 2 sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirterek beraatlerini talep etti. Savcı diğer 11 sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yasin Böcekli’nin ‘basit yaralama’ suçundan 2 bin 500 TL adli para ile cezalandırılmasına karar verdi. Verilen para cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkeme 12 sanık hakkında ise beraat ve açılan davanın düşmesi kararını verdi. (İHA)