Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Barbaros Şansal’a KKTC’de şok tepki
Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gittiği restoranda, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile karşılaştı. Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dediği Şansal, tepki vermedi.
Magazin 5 Eylül 2018 - 19:32

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, geçen yıl, KKTC’den sınır dışı edilip, Türkiye’ye gönderilen ve hakkında yargı süreci başlatılan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkındaki ‘sınır dışı’ kararı yeni hükümet tarafından kaldırılmıştı. KKTC’de bulunan Şansal, gittiği restoranda MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karşılaştı.

DHA

DHA

Büsküvütçü, Şansal’a “Güneye gidip, bize ‘İşgalci’ diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC’de ne işin var?” dedi. Şansal ise Büsküvütçü’yü dinleyerek, tepki vermedi. Bu anlar, restorandaki müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

DHA

‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal’ın cezası onanmıştı. DHA

Son güncelleme: 19:44 - 05.09.2018
Etiketler