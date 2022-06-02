Barış Akarsu’yla ilgili verdiği yanıtla tepki çeken Aslı Bekiroğlu, projeden ayrıldı

2007 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu'nun şarkıcının ölümüyle ilgili söyledikleri ve üslubu tepki topladı. Bekiroğlu, olayın ardından özür dileyerek projeden ayrıldığını duyurdu.

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Önceki akşam katıldığı bir ödül töreninin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kendisine yöneltilen “Barış Bey’in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” diyerek yanıt vermişti. Bekiroğlu’nun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Bekiroğlu, eleştirilerin ardından Instagram hesabından özür mesajı yayınlayarak projeden ayrıldığını duyurdu.

“FİLMİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇEKİLİYORUM”

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu’nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi.”

“Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı.”

“İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum.”

“Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.”