Barış Aksavaş kimdir? Barış Aksavaş nereli ve kaç yaşında?

Barış Aksavaş, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Mahallenin Muhtarları dizisi ile geçen Barış Aksavaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Barış Aksavaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Çarpışma dizisinde, Komiser Seyfi karakterini canlandıran Barış Aksavaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Barış Aksavaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BARIŞ AKSAVAŞ KİMDİR?

Barış Aksavaş, 1977 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.Barış Aksavaş, 2000 yılında İstanbul'da profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

90’lı yıllardan beri Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aşkım Aşkım gibi birçok popüler dizide rol alan Barış Aksavaş son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde Komiser Seyfi karakterine hayat veren Barış Aksavaş, 2003 yılından bu yana Ferahi Aksavaş ile evlidir.

Barış Aksavaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çarpışma (Seyfi) (TV Dizisi)

2011 – Yalancı Bahar (Aziz) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Jean de La Forêt) (TV Dizisi)

2010 – Çınar Ağacı (Kerem) (Sinema Filmi)

2009 – Hicran Yarası (Cahit) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 – Aşkım Aşkım (Necati) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Yeniden (Şenzat) (TV Dizisi)

2007 – Kuş Dili (İrfan)

2006 – Karagümrük Yanıyor (Rıdvan) (TV Dizisi)

2004 – Tatil Aşkları (Barış) (TV Dizisi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Turgut) (TV Dizisi)

2002 – Peter Pan Varolmayan Ülkede (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Koçum Benim (Cihan) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Muzo) (TV Dizisi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (Barış) (TV Dizisi)