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Barış Atay’a siyasi partiden teklif… Atay doğruladı
Barış Atay’a siyasi partiden teklif… Atay doğruladı
Geride bıraktığımız gün attığı bir tweet yüzünden gözaltına alınan ve neredeyse bütün bir günü nezarethanede geçiren oyuncu Barış Atay'a siyasi partiden teklif gitti.
Magazin 20 Mayıs 2018 - 14:58

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, kulislerde sürpriz bir ismin daha adı geçti. Bu isim geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve kamuoyu tarafından yakından tanınan tiyatrocu Barış Atay oldu. Gazeteci Ahmet Şık’ın ardından oyuncu Atay’ın adı da HDP'yle birlikte anılıyor. Bu bilgi üzerine Mezopotamya Ajansı’nın ulaştığı Atay, kendisine bu yönlü bir teklifin yapıldığını teyit etti. Atay, adaylığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

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