Barış Falay’dan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’a sürpriz
Yunus Emre ÇINAR
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da doğum günü kutlamasına katılamayan oyuncu Barış Falay, ikiliye sürpriz yaparak Çeşme’de bulunan evinde doğum günü organizasyonu düzenledi. Falay’ın evinden çıkan ikiliden Kenan İmirzalıoğlu: “Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Kobal ise kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.