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Barış Falay’dan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’a sürpriz
Barış Falay’dan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’a sürpriz
Geçtiğimiz haftalarda düşük yaptığı iddiası ile gündeme bomba gibi oturan ve kısa süre sonra çıkan bu iddiayı yalanlayan oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Çeşme'de objektiflere yansıdı.
Magazin 22 Ağustos 2018 - 12:23

Yunus Emre ÇINAR

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da doğum günü kutlamasına katılamayan oyuncu Barış Falay, ikiliye sürpriz yaparak Çeşme’de bulunan evinde doğum günü organizasyonu düzenledi. Falay’ın evinden çıkan ikiliden Kenan İmirzalıoğlu: “Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Kobal ise kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

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Son güncelleme: 12:48 - 22.08.2018
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