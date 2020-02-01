Barış Manço 21. ölüm yıldönümünde anılıyor! Barış Manço kimdir, hayatına dair önemli bilgiler…

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece hayatını kaybetti. Ünü birçok ülkeye yayılan, şarkıları seneler geçse de unutulmayan Barış Manço 21. ölüm yıldönümünde anılıyor. Peki Barış Manço kimdir? Hayatı ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Barış Manço vefat edeli tam 21 yıl oluyor. Türk Müziği'ne yaptığı eşsiz katkılarla efsaneye dönüşen ünlü müzisyen sevgi ve hasretle anılıyor. Peki Barış Manço kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında vefat etti? Aldığı ünvanlar neler? İşte aramızdan ayrılalı 21 yıl olan Barış Manço'nun hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler…

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu,TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin…Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası'nın kilometre taşlarından biri olarak grubu “Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan “7'den 77'ye”, Türk Televizyonculuğu'nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.

Yüksek öğrenimini Belçika'da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki unvanlara da sahiptir.

• Türkiye Cumhuriyeti :Devlet Sanatçısı Ankara (1991)

• Hacettepe Üniversitesi:Onursal Doktora Ankara (1991)

• Soka Üniversitesi:Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü Tokyo,Japonya (1991)

• Belçika Krallığı :Léopold II Şövalyesi Nişanı Brüksel,Belçika (1992)

• Fransa Devleti:Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı Paris,Fransa (1992)

• Pamukkale Üniversitesi:Onursal Doktora Denizli (1995)

• Min-On Sanat Vakfı :Yüksek Şeref Madalyası Tokyo,Japonya (1995)

• Liege Prensliği:Onursal Hemşehrilik Beratı Liege,Belçika (1997)

Barış Manço, 1990'lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak’ı 1 Şubat’a bağlayan gece bu evde vefat etti.

Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde, sevenlerinin ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam ediyor.