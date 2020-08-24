Barış Murat Yağcı’dan Nisa’ya dikkat çeken yorum
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrasında da birbirinden ayrılmadı. Öyle ki ikili geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş yakalandı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.
Son olarak Nisa Bölükbaşı Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Nisa paylaşımında “Gülümse; her şey yoluna girecek” yazdı.
Adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışan Barış Murat Yağcı bu paylaşımı ise es geçmedi. Barış Murat Yağcı verdiği yanıtta “Eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler” dedi.
Bu yanıt sosyal medyada hayranlarının da dikkatini çekti ve çok beğenildi. Nisa’nın ise bu yoruma bir takipçisinden gelen “Evet kardeşim’ yanıtını beğenmesi gözlerden kaçmadı.