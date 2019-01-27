Barış ve Baran Solar kimdir? İşte ikiz kardeşler hakkında merak edilenler…
Barış ve Baran Solar O Ses Türkiye’de finale kaldı. İzleyiciler Barış ve Baran Solar kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor merak ediliyor. İşte Barış ve Baran Solar’ın mesleği ve merak edilenleri…
BARIŞ VE BARAN SOLAR KİMDİR?
Barış Baran kardeşler aslen Malatyalı’dır. İkiz kardeşler 33 yaşında. Baran’ın asıl mesleği öğretmenliktir. Barış ise müzisyenlik yapıyor. Rahmetli babaları cezaevinde çalışan Solar kardeşler, bağlama çalmayı mahkumlardan öğrendiklerini söylediler.