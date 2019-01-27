Barış ve Baran Solar kimdir? İşte ikiz kardeşler hakkında merak edilenler…

Barış ve Baran Solar kardeşler O Ses Türkiye yarışmasında gösterdikleri performans ile izleyiciyi etkiliyor. Son olarak 'Pirlere Niyaz Eyleriz' performansı ile Barış ve Baran Solar kardeşler finale kaldı. Peki Barış ve Baran Solar kimdir? İkiz kardeşler kaç yaşında ve nereli?