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Barış yemeği
Barış yemeği
Bir süre önce yollarını ayıran eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yemekte buluştu. İkilinin barıştığı konuşuluyor.
Magazin 12 Kasım 2019 - 18:07

Edvina Sponza, İbrahim Kutluay’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş ve mahkemeye başvurarak, Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İkili arasındaki buzlar ise Sponza’nın babasının cenaze töreninde erimişti. Kutluay, cenaze törenine katılmış ve eski sevgilisini teselli etmişti.

Bu gelişmenin ardından ikili yeniden konuşmaya başladı. Baş başa yemeğe çıkan çiftin, barışmak için birbirlerine adım attığı öğrenildi. İkilinin yakın çevresi, Kutluay’ın Sponza’dan özür dilediğini söyledi.

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Son güncelleme: 15:08 - 12.11.2019
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