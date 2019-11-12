Barış yemeği
Edvina Sponza, İbrahim Kutluay’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş ve mahkemeye başvurarak, Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İkili arasındaki buzlar ise Sponza’nın babasının cenaze töreninde erimişti. Kutluay, cenaze törenine katılmış ve eski sevgilisini teselli etmişti.
Bu gelişmenin ardından ikili yeniden konuşmaya başladı. Baş başa yemeğe çıkan çiftin, barışmak için birbirlerine adım attığı öğrenildi. İkilinin yakın çevresi, Kutluay’ın Sponza’dan özür dilediğini söyledi.