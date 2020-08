Barış Yıldız kimdir? Barış Yıldız nereli, kaç yaşında?

Son olarak Tutunamayanlar isimli dizide Şair Lütfü karakterine hayat vermiş olan Barış Yıldız hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Barış Yıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BARIŞ YILDIZ KİMDİR?

Barış Yıldız, 17 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Okul isimli sinema filmi ile geçen Barış Yıldız, özellikle İşler Güçler dizisinde canlandırdığı Tekin Fırtına karakteri ile tanınmaya başlamış ve büyük beğeni toplamıştır.

Aliye, Ah İstanbul, Benim Annem Bir Melek, Kardeş Payı, Okul, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Made İn Europe, Peri Tozu, Mutlu Aile Defteri, Düğün Dernek, Familya, Çalgı Çengi İkimiz, Tilki Yuvası, Her Yerde Sen, Feride, Biz Böyleyiz, Tutunamayanlar ve Galiçya İşgal Altında gibi yapımlarda rol almıştır.

Ödülleri:

2008 – 15.Adana Altın Koza Film Şenliği- En İyi Erkek Oyuncu (Made in Europe)

Barış Yıldız'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2015 – Köpek, Kadın, Erkek – Moda Sahnesi

2013 – Palyançolar Okulu – Moda Sahnesi

2012 – Bölge Hastanesi – Tiyatro Adam

2010 – Yanlış Anlama – Trajedi & Dram

2010 – Macbeth – Oyun Atölyesi

2006 – Atinalı Timon – Oyun Atölyesi

2004 – Azrail'in Gözyaşları – Oyun Atölyesi

2004 – Othello – Oyun Atölyesi

Barış Yıldız'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Galiçya İşgal Altında (Yavuz) (Mini Dizis)

2020 – Tutunamayanlar (Şair Lütfü) (TV Dizisi)

2020 – Biz Böyleyiz (Sinema Filmi)

2020 – Feride (Patron Çetin)(Sinema Filmi)

2019 – Her Yerde Sen (Bünyamin C. Açmaz) (TV Dizisi)

2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Sinema Filmi)

2016 – Çalgı Çengi İkimiz (Selami)(Sinema Filmi)

2016 – Familya (Vedat Yeltekli) (TV Dizisi)

2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Muallim Saffet) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Kardeş Payı (Reis) (TV Dizisi)

2013 – Düğün Dernek (Muallim Saffet) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – İşler Güçler (Tekin Fırtına) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Benim Annem Bir Melek (Zülfikar)(TV Dizisi)

2007 – Peri Tozu (Emre) (Sinema Filmi)

2007 – Made in Europe (Sinema Filmi)

2006 – Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema Filmi)

2006 – Ahh İstanbul (Bölüm Oyuncusu)(TV Dizisi)

2005 – Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film)

2004 – Aliye (Alp)(TV Dizisi)

2003 – Okul (Öğrenci Umut) (Sinema Filmi)