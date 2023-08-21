Barıştıkları iddia edildi: Natalie Portman ve Benjamin Millepied birlikte görüldü

Eşi Benjamin Millepied kendisini aldattığı için boşanma aşamasına geldiği konuşulan ünlü aktris Natalie Portman, bir etkinlikte ailesiyle birlikte görüldü.

Sozcu.com.tr

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Ayrıldıkları iddia edilen ünlü oyuncu Natalie Portman (42) ve dansçı eşi Benjamin Millepied (46), pazar gecesi FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde yeniden bir araya geldi.

12 yaşındaki oğulları Aleph ile Sidney’deki Avustralya Stadyumu’ndaki tribünlerde görüntülenen Portman, hayli üzgün görünerek meraklı bakışların ilgi odağı oldu.

Devre arasında maçtan ayrılan Millepied ve Aleph, ünlü aktrisi, İngiltere’nin İspanya’ya karşı oynadığı maçta yalnız bıraktılar.

SETTE TANIŞTILAR

2009 yılında “Siyah Kuğu (Black Swan)” filminin çekimlerinde tanışan Millepied ve Portman, 2010'da nişanlanmış ve 2012'de evlenmişti.

Portman, filmle “En İyi Kadın Oyuncu” Oscar ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied'e” diyerek aşkını dile getirmişti. Çiftin 2011 ve 2017 yıllarında doğan iki çocukları bulunuyor.

Bir süredir sorunlar yaşayan çiftin evliliği, Millepied'in 25 yaşındaki iklim aktivisti Camille Étienne ile birlikte olduğu iddiasıyla kökünden sarsıldı.

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