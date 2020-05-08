Bartu Küçükçağlayan İrem Derici’yi yayına almadı

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak yaptıkları Mücbir Sebepler programı izlenme rekoru kırıyor. Dün ise ilginç bir olay yaşandı ve Bartu, İrem Derici'yi canlı yayına almadı. Ünlü şarkıcı da yorum yapan takipçilerine 'Yazıklar olsun size' dedi...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen hafta Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak yaptıkları Mücbir Sebepler programı katılmış ve 85 bin kişinin izlediği keyifli bir program olmuştu. Derici, dün de Mücbir Sebepler programına katılacakken, Bartu yayına almadı. Bunun üzerine bir paylaşım yapan İrem Derici “Bartu yayına almadı diye makyajsız olduğumu düşünenler olmuş. Yazıklar olsun, siz beni hiç tanıyamamışsınız…” dedi… Demet Akalın’ın “Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı” yorumuna ise ilginç bir yanıt verdi ve “Ortada bir ‘Adam’ görmediğim için tercih etmemiş de olabilirim” diyerek serzenişte bulundu…