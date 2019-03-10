Bartu Küçükçağlayan’ın isyanı: Kocam öldü, kızım kanser, benim de…

Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından, “Dm’den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar. Bir tanesinin özeti, ‘Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?” Bu mu yani? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter’a girmiş bir de gece gece!” mesajını yayınladı.

“NEDEN İNSANLARI KÜÇÜK GÖRÜYORSUN?”

Ünlü oyucnunun açıklamasını bazı takipçileri haklı bulurken, bazıları da eleştirdi. Bir takipçisi, Küçükçağlayan için, “Gece gece yazdıysa ihtiyacı olduğu içindir, neden insanları küçük görüyorsun?” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise “Bu mesaj bana gelse ben de yardım ederdim” ifadelerini kullandı.



