Bas Gaza konusu ve oyuncuları… Bas Gaza’da kimler oynuyor?
Bas Gaza filmin’nin başrollerinde Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas yer alıyor, yönetmenliği ise Antonio Negret üstleniyor. Filmde araba hırsızı kardeşler, son soygunlarında baltayı taşa vuruyor. İşte Bas Gaza filminin konusu ve oyuncuları…
BAS GAZA KONUSU
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…
BAS GAZA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU