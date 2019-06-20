Başak Daşman kimdir? Başak Daşman nereli ve kaç yaşında?

Başak Daşman, 1981 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Şaşıfelek Çıkmazı isimli dizi ile geçen Başak Daşman hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Başak Daşman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Şivenaz karakterini canlandıran Başak Daşman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Başak Daşman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?

Başak Daşman, 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi ile yaşayan Başak Daşman; Rüzgarın Kalbi, Kara Ekmek, İntikam, Doktorlar, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi gibi bir çok projede rol almıştır.

Başak Daşman, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Şivenaz karakterine hayat vermektedir. Başak Daşman, 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Başak Daşman'ın rol aldığı tiyatro oyunları :

2015 – Özel Kadınlar Listesi MAM'ART Tiyatro

2013 – 2014 – III. Richard – Tiyatro Cef

2010 – Beyaz

2007 – Kilit

Filmleri ve dizileri:

Yönetmen:

2011 – Cast-ı Olanmı Var (Kısa Film)

Senaryo:

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film) 2011 – Alala (Kısa Film)

Yapımcı:

2011 – Alala (Kısa Film)

Başak Daşman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Payitaht Abdülhamid (Şivenaz) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Emel) (TV Dizisi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Ayla) (TV Dizisi)

2016 – Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Ümmiye) (Sinema Filmi)

2015 – Yav He He (Sinema Filmi)

2015 – Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)

2015 – Son Takla (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (Hale) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Sedef) (TV Dizisi)

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Ümmiye) (Sinema Filmi)

2014 – Dün Bugün Yarın (Kısa Film)

2013 – İntikam (Derin Çelik) (TV Dizisi)

2012 – Son (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Gün Akşam Oldu (Dilek) (TV Dizisi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Alala (Deli Abla) (Kısa Film)

2010 – Son İstasyon (Esra) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Seda) (TV Dizisi)

2008 – İş Arıyoruz (Banu) (Sinema Filmi)

2008 – Benimle Oynarmısın (Tv Programı)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Filiz Demir) (TV Dizisi)

2006 – Pertev Bey’in Üç Kızı (Berrin) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Günay) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (Makbule) (TV Dizisi)

2005 – Ahududu (Ahu) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Handan ) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (Esin) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Akasya) (TV Dizisi)

2001 – Benimle Evlenir misin? (Ceyda) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Ayşegül) (Sinema Filmi)

2000 – Üzgünüm Leyla (Yaren) (TV Dizisi)

2001 – Yılan Hikayesi (3. Sezon (Bölüm Oyuncusu)TV Dizisi)

1999 – Kıvılcım (Selin) (TV Dizisi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)