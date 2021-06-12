Başak Dizer’den hamilelik açıklaması

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 44 yaşındaki Dizer’in hamile olduğu ve haberi şimdilik gizli tuttukları söylenmişti. Ancak kısa sürede gündem olan hamilelik iddiasına jet yalanlama geldi.

“HAMİLE DEĞİLİM”

Başak Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber” dedi.

“KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM”

Aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar.”

“Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.”

“Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.”

“Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.”

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