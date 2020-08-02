Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı: Mutlu son

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a dair kareler de paylaşan Başak Dizer bu defa eşinin havuzda çektiği bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Magazin dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar fazlaca göz önünde olmasalar da yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile takipçilerinin merakını gidermeyi başarıyor.

Mutluluklarını ortaya seren paylaşımlar yapmaya özen gösteren Başak Dizer bu kuralını bayramda yaptığı paylaşımla da gösterdi.

Kocası Kıvanç Tatlıuğ’u havuzun kenarında görüntüleyen Başak Dizer, bu kareyi hikaye kısmından ‘Mutlu son’ notuyla paylaştı.